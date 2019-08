Recordbreker Martínez brengt De Boer en Atlanta United terug naar eerste plek

Frank de Boer heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de koppositie in de Eastern Conference van de Major League Soccer. De Nederlandse oefenmeester ontving in het eigen Mercedes-Benz Stadium concurrent New York City FC en stuurde the Pigeons uiteindelijk met een 2-1 nederlaag huiswaarts. Josef Martínez was met twee doelpunten de grote man aan de kant van de the Five Stripes.

Atlanta dacht na iets meer dan een halfuur spelen op voorsprong te komen dankzij een rake kopbal van Miles Robinson. Raadpleging van de VAR wees echter uit dat de verdediger vanuit buitenspelpositie had gescoord, waardoor het feest niet doorging. Lang hoefde Atlanta echter niet te treuren, want voor rust was het toch nog raak. Martínez stond met nog drie minuten te gaan op de goede plek om een voorzet van Julian Gressel binnen te koppen en vestigde zo een record door in zijn tiende MLS-wedstrijd op rij te scoren.

In de tweede helft was het opnieuw raak voor de Venezolaan, die na iets meer dan een uur spelen vanaf elf meter aan mocht leggen na een overtreding op Gonzalo Martínez en oog in oog met Sean Johnson koel bleef. New York kwam daarop in de slotfase nog weer dichterbij dankzij een doelpunt van Héber, maar de bezoekers slaagden er niet in om ook de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Atlanta staat op basis van doelsaldo nu boven Philadelphia Union, terwijl New York City met een achterstand van vier punten op de twee koplopers de derde plek bezet.