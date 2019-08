‘Nu zit je aan Ziyech vast, ook in de slechte tijden die misschien komen’

Hakim Ziyech werd in de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. De spelmaker maakte eerder deze week echter een einde aan de geruchten door, tot grote vreugde onder de achterban van de Amsterdammers, een nieuwe verbintenis te tekenen bij zijn werkgever. Kenneth Perez heeft echter zijn twijfels bij deze ontwikkeling.

“Ik snap de noodzaak bij Ajax eerlijk gezegd niet. Hij wil natuurlijk naar een club of vijf in de wereld, waarvan hij vindt dat hij daar hoort. Laten we zeggen Real Madrid, Barcelona, dat soort clubs. Die komen waarschijnlijk niet voor hem”, vertelt de oud-Ajacied bij FOX Sports. “Dan is de noodzaak er niet echt, want je verlengt natuurlijk een contract omdat je hem uit de handen van clubs wil houden. Als hij niet naar een Sevilla of een AS Roma wil, die anderen komen niet…”

Ziyech werd ook genoemd bij Bayern München, maar Perez vraagt zich af hoe concreet de belangstelling van de Duitse grootmacht daadwerkelijk is geweest: “Als zij echt interesse hadden gehad, had hij waarschijnlijk zijn contract niet verlengd. Dat was natuurlijk wel een van de clubs die hij in zijn hoofd had om voor te gaan spelen. Daar kan hij ook meer gaan verdienen dan hij nu bij Ajax doet.”

“Nu zit je aan Ziyech vast, ook in de slechte tijden die misschien gaan komen. Nu verdient hij zoveel geld dat er financieel gezien geen noodzaak is om naar een club als Sevilla te gaan”, gaat Perez verder. De voormalige middenvelder denkt wel dat een stap naar bijvoorbeeld LaLiga sportief gezien een uitdaging was geweest voor Ziyech: “Daar heb je niet zo heel veel wedstrijden zoals zaterdag tegen FC Emmen, waarin je op zestig procent kan spelen, of een wedstrijd tegen een Fortuna Sittard straks.”