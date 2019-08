Studio Voetbal kent geen genade voor PSV'ers: 'Dat is het verschil met Ajax'

PSV wist zondagavond met 3-1 te winnen van ADO Den Haag, waardoor de ploeg van Mark van Bommel puntverlies heeft weten te voorkomen. De Eindhovenaren kwamen in het eerste bedrijf namelijk op achterstand, waardoor een teleurstelling dreigde. De tafelgasten bij Studio Voetbal stellen zondagavond dat er nog veel werk te verzetten valt bij PSV.

"PSV heeft wel ontzettend veel kansen verprutst, met name in de tweede helft", begint Pierre van Hooijdonk bij de NOS. "Op manieren van: hoe is het mogelijk dat je elkaar nu niet vindt, nu niet ziet? Zelf gaan voor een schot, terwijl je ook een balletje kan meegeven." Rafael van der Vaart is het helemaal eens met zijn tafelgenoot en noemt het egoïstisch.

"Ongelooflijk. Dat zie je al een langere tijd bij Hirving Lozano, maar ook bij Bruma", aldus de oud-middenvelder. Theo Janssen vult aan: "Dat is het verschil met Ajax. Bij Ajax zie: iedereen is blij, iedereen gunt elkaar de bal. Die willen echt samen iets presteren. En je ziet bij PSV dat er best wel wat jongens zijn die iets meer voor zichzelf spelen in plaats voor PSV."

Van der Vaart stelt dat de PSV'ers goed in de spiegel moeten kijken. "Ze gunnen elkaar echt helemaal niks. Daar is Lozano vorig seizoen mee begonnen. Steven Bergwijn vind ik bijvoorbeeld nog wel iemand die nog oog heeft voor een ander. Maar die anderen willen gewoon zelf shinen. Bij Ajax heb je veel passende en lopende spelers en bij PSV heb je dat niet. Je hebt Donyell Malen en Bergwijn als absolute uitblinkers. En Cody Gakpo blijf ik een lekkere speler vinden", besluit Van der Vaart.