Mitchell Dijks doet verzoek voor FIFA 20; Neymar en landgenoten vieren feestdag

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mitchell Dijks moest het in FIFA 19 nog doen met twee van de mogelijke vijf sterren wat betreft skill moves, maar de linksback van Bologna hoopt voor de aanstaande editie op meer. Met een knipoog probeert de verdediger uitgever EA Sports te overtuigen om een betere rating te krijgen in FIFA 20.





Zondag was het in Brazilië vaderdag; reden genoeg voor diverse Braziliaanse spelers om hun vaders in het zonnetje te zetten. Zo toonden onder meer Neymar, Roberto Firmino, Dani Alves en Alisson Becker hun waardering voor hun vader.







Philippe Coutinho, vader van twee dochters, werd door zijn vriendin Ainê Coutinho in de schijnwerpers gezet. Ainê wenst de aanvallende middenvelder van Barcelona een fijne vaderdag en zegt dat hij een superheld is voor hun dochters.





Ruud Vormer won zaterdag met Club Brugge van Oostende (0-2) en kon op zondag in alle rust genieten van het gezinsleven met zijn twee kinderen.





Clarence Seedorf werd na de teleurstellend verlopen Afrika Cup ontslagen als assistent-bondscoach bij Kameroen. De oud-voetballer van AC Milan poseert met zijn kinderen en enkele neefjes en nichtjes.





De verjaardag van zijn vriendin Caro Calvagni was voor Nicolás Tagliafico reden genoeg om nog eens terug te blikken op zijn zomervakantie. De linksback speelt dinsdag met Ajax de cruciale wedstrijd tegen PAOK Saloniki in de voorronde van de Champions League.





Álvaro Morata vierde deze zomer vakantie in Asturias, een regio in het noordwesten van Spanje. De spits begint komende zondag met Atlético Madrid tegen Getafe aan het nieuwe seizoen in LaLiga (swipe naar rechts!).





Eloy Room maakte deze zomer de overstap van PSV naar Columbus Crew en inmiddels is ook zijn vriendin Lisa van Cuijk verhuisd naar de Verenigde Staten. Van Cuijk is een relatief bekende vlogster en houdt haar ruim 50.000 volgers op Instagram maar al te graag op de hoogte van haar avonturen in Amerika.





Lars Veldwijk won afgelopen vrijdag met Sparta Rotterdam ruim van VVV-Venlo (4-1) en bracht het weekeinde vervolgens met zijn vriendin Monica Geuze door in Marbella.





Afgelopen weekeinde kwam er een einde aan de oefentoernee van Barcelona door de Verenigde Staten. Sterspeler Lionel Messi maakte die vanwege een kuitblessure niet mee en werkte in Spanje aan zijn herstel.