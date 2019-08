Frank Lampard debuteert met domper: ‘Maar dit was geen 4-0-wedstrijd’

Frank Lampard nam eerder deze zomer het stokje over van Maurizio Sarri en beleefde zondag tegen Manchester United zijn officiële debuut als manager van Chelsea. De voormalige middenvelder ging met zijn ploeg echter hard onderuit op Old Trafford en moest na afloop van de 4-0-afstraffing toegeven dat er veel fout was gegaan.

“We hebben vier fouten gemaakt bij de doelpunten, daar moeten we zelfkritisch op zijn. We hadden in het eerste halfuur de controle, maar maakten toen wat slechte keuzes. We hadden eigenlijk voor rust op voorsprong moeten komen. Toen het 2-0 en 3-0 werd, werd het voor hen allemaal veel makkelijker”, liet de Engelsman optekenen door Sky Sports.

“Ik kan er niet met een goed gevoel op terugkijken. Zij hebben die snelheid voorin en als je dan de bal verliest en hen de kans geeft om achter de verdediging op te duiken, kunnen ze je pijn doen. In de eerste helft voelden we ons nog goed. Er liggen hier lessen om te leren, je mag op dit niveau niet zulke fouten maken. Maar als je naar de wedstrijd zelf kijkt, was het geen 4-0-wedstrijd.”

Aan de kant van Manchester United maakte recordaankoop Harry Maguire zijn debuut en de van Leicester City overgenomen verdediger was tevreden met het eindresultaat: “Dit is een geweldige start voor mezelf en voor het elftal. De tweede helft was veel beter van onze kant. We hebben de drie punten echt verdiend. We waren wat zenuwachtig in de eerste helft, maar in de tweede helft hadden we de wedstrijd veel beter onder controle. Zelfs toen we met drie en vier goals voor kwamen hebben we ons best gedaan om de nul te houden. We moeten dit een fort maken en het zo moeilijk maken om tegen ons te scoren.”