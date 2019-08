Afwezige Neymar de meest besproken man tijdens ruime zege PSG

Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen van de Ligue 1 zondagavond goed begonnen. De ploeg van trainer Thomas Tuchel was in het eigen Parc des Princes veel te sterk voor Nimes: 3-0. De Franse grootmacht moest het doen zonder Neymar, die nog altijd geblesseerd is én hardnekkig in verband wordt gebracht met een vertrek uit Parijs.

Neymar werd zondag hard aangepakt door de eigen fans, die de Braziliaan onder meer als 'hoerenzoon' bestempelden en nare spandoeken in het stadion hadden opgehangen. Zonder Neymar had PSG geen kind aan Nimes, dat probeerde de schade zoveel mogelijk te beperken. Edinson Cavani brak halverwege de eerste helft de ban door een penalty te benutten: 1-0.

PSG kwam in de eerste helft niet meer tot scoren, maar na de onderbreking liep PSG uit naar een comfortabele zege. Kylian Mbappé wist goed voorbereidend werd van onder anderen Juan Bernat te belonen met een goal, terwijl de Franse aanvaller even later belangrijk was bij de 3-0. Mbappé bediende namelijk Angel Di Maria, die zijn ploeg naar een ruime overwinning schoot.