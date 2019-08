Neymar hard aangepakt door eigen fans met nare leuzen en spandoeken

Neymar is niet meer zo populair bij de aanhang van Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht is zondagavond begonnen aan het nieuwe seizoen van de Ligue 1 met een wedstrijd tegen Nimes. Tijdens dat duel laten de fans van PSG duidelijk weten dat ze het niet erg zouden vinden als de Braziliaan de club deze zomer verlaat.

Neymar wordt de laatste weken veel in verband gebracht met een vertrek uit de Franse hoofdstad. Zijn voormalig werkgever Barcelona en ook Real Madrid zouden azen op de diensten van de Braziliaan, die zelf ook een vertrekwens zou hebben. De supporters van PSG zijn de situatie beu en laten dat horen tijdens het duel met Nimes.

De fans zongen onder meer dat Neymar een 'hijo da puta' was, vrij vertaald een hoerenzoon, terwijl er ook meerdere nare spandoeken jegens de Braziliaan waren gericht. Neymar stond zondag niet op het veld, want de Braziliaan herstelt momenteel nog van een blessure. Directeur Leonardo stelde eerder dat de gesprekken over een vertrek van Neymar 'verder gevorderd dan voorheen' zijn, maar dat er nog geen akkoord is bereikt.