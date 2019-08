Marcel Keizer en invaller Bas Dost beginnen competitie met tegenvaller

Sporting Portugal is er zondagavond niet in geslaagd om zijn eerste wedstrijd van het seizoen in de Liga NOS te winnen. De formatie van Marcel Keizer, die ervoor koos om Bas Dost een kwartier voor tijd als invaller binnen de lijnen veld te brengen, kwam tegen Marítimo, de nummer elf van het afgelopen seizoen, niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Getterson zette de middenmoter zelfs na acht minuten al op voorsprong, waarna Sebastián Coates op aangeven van Bruno Fernandes de eindstand op 1-1 bepaalde.