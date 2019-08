Real Madrid geeft voorsprong twee keer weg tegen Kluivert en consorten

Real Madrid en AS Roma hebben zondagavond na negentig minuten gelijkgespeeld. Bij de oefenwedstrijd in het Stadio Olimpico in Rome wist de Koninklijke twee keer op voorsprong te komen, maar tot tweemaal toe kon de ploeg van trainer Paulo Fonseca de achterstand wegwerken: 2-2. Uiteindelijk won Roma de strafschoppenserie, nadat Marcelo zijn penalty miste: 5-4 Real begint zaterdag LaLiga met een duel met Celta de Vigo, terwijl Roma op 25 augustus start met de Serie A met een wedstrijd tegen Genoa.

De Spaanse grootmacht kwam na een kwartier spelen op voorsprong via Marcelo. De Braziliaan kreeg aan de linkerkant van het veld voldoende ruimte om naar binnen te dribbelen en de bal in de verre hoek te deponeren: 1-1. Lang kon Real niet genieten van de voorsprong, want door goed voorbereidend werk van Nicolo Zaniolo kon Roma op gelijke hoogte komen. De Italiaan stoomde aan de rechterkant op en bracht vervolgens Diego Perotti in stelling: 1-1.

De eerste helft zat vol spektakel, want vlak voor de thee wisten beide ploegen nogmaals te scoren. Casemiro kopte zijn ploeg op 1-2, maar een minuut later was Edin Dzeko trefzeker, nadat de spits een heerlijke steekbal van Cengiz Under op waarde had geschat: 2-2. In de tweede helft viel er minder te bleven bij de confrontatie tussen de twee clubs.

Mede door de vele wissels moesten beide ploegen wennen aan de nieuwe samenstellingen en dat zorgde voor minder spektakel. Zinédine Zidane bracht onder anderen Gareth Bale en Isco binnen de lijnen, terwijl Justin Kluivert vanaf minuut 67 mocht meedoen bij Roma. In de tweede helft werd er echter niet meer gescoord, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een remise. Bij de strafschoppenreeks was Roma de betere, aangezien Marcelo de laatste penalty van de avond miste door de lat te treffen: 5-4.