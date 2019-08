Uitvallen van Hirving Lozano domper op eerste overwinning PSV

PSV heeft zondagavond zijn eerste competitieoverwinning van het Eredivisie-seizoen weten te boeken. Een week nadat de openingswedstrijd tegen FC Twente in een 1-1 gelijkspel eindigde, was de ploeg van trainer Mark van Bommel dankzij doelpunten van Bruma, Donyell Malen en Cody Gakpo met 3-1 te sterk voor ADO Den Haag. Het uitvallen van Hirving Lozano kwam echter wel als een tegenvaller voor de Eindhovenaren, die nu op basis van doelsaldo de achtste plek bezetten. De Mexicaan mocht weer eens in de basis beginnen van Van Bommel, maar moest zich vlak na de rust laten wisselen.

PSV kreeg onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman al binnen de eerste minuut een grote kans via Malen, die de bal echter op de uitkomende Robert Zwinkels mikte. De thuisploeg bleef daarna de bovenliggende partij, al zorgde ook ADO voor gevaar via onder meer Tomás Necid. De spits zette de bezoekers na ruim een halfuur spelen zelfs op voorsprong toen hij in eerste instantie de bal met de arm mee leek te nemen en het leer vervolgens in de rechterbovenhoek kegelde. Scheidsrechter Danny Makkelie maakte wel gebruik van de VAR om het moment te beoordelen, maar koos er niet voor om de goal te annuleren.

PSV moest na deze tegenvaller in de achtervolging en werd voor rust gevaarlijk via Érick Gutíerrez. Zwinkels had nog een antwoord op de poging van de middenvelder, maar moest een minuut later toch vissen toen Bruma naar binnen trok en zijn van richting veranderde schot de doelman te machtig was. De Eindhovenaren zochten in de eerste fase na de rust opnieuw nadrukkelijk naar een doelpunt, maar kregen wel meteen een tegenvaller te verwerken.

Lozano moest zich vlak na rust laten wisselen.

Lozano ging nadat zijn schot werd gebokt door Tom Beugelsdijk naar de grond en moest zich vervolgens ondersteund door twee leden van de medische staf naar de zijlijn laten brengen. Zijn vervanger Gakpo stond vervolgens koud in het veld toen PSV het duel via Malen verder naar zich toe wist te trekken. De aanvaller werd door Michal Sadílek gevonden in de zestien en hij verschalkte Zwinkels met een bekeken schot in de korte hoek. ADO zag zich na deze goal genoodzaakt om op zoek te gaan naar een doelpunt en dat schepte vooral mogelijkheden voor PSV.

Via Gakpo leek het al snel 3-1 te worden, maar de vervanger van Lozano bevond zich op het moment van scoren in buitenspelpositie. Steven Bergwijn probeerde het niet lang daarna met een schot waar niet genoeg kracht achter zat, terwijl een poging van Denzel Dumfries in het zijnet belandde. Tien minuten voor tijd raakte Malen nog de lat, voordat het in de blessuretijd toch raak was. Malen speelde opnieuw een hoofdrol toen zijn schot werd gekeerd door Zwinkels, maar Gakpo op de goed plek stond om de rebound binnen te werken.