Lozano met veel pijn naar de kant; PSV vreest nieuwe blessure

Hirving Lozano is zondagavond geblesseerd uitgevallen tijdens de wedstrijd van PSV tegen ADO Den Haag. De Mexicaanse aanvaller moest in de tweede helft, ondersteund door twee leden van de medische staf van PSV, het veld verlaten. Lozano, die net was hersteld van een langdurige blessure, werd vervangen door Cody Gakpo.

Lozano liep in april tegen Willem II een knieblessure op en moest maandenlang herstellen. De aanvaller sloot in de voorbereiding van dit seizoen weer aan bij de selectie van de Eindhovenaren, maar mogelijk staat de Mexicaan nu weer langdurig aan de kant. Een ongelukkige actie in de tweede helft tegen ADO zorgde voor een kwetsuur van de buitenspeler.

De aanvaller dribbelde vlak na de start van de tweede helft naar binnen en stuitte op Tom Beugelsdijk, die een schot blokkeerde. Het is vooralsnog onduidelijk of Lozano lang uit de roulatie is. De aanvaller, die zondagavond juist weer een basisplaats had gekregen van trainer Mark van Bommel, wordt hevig gelinkt aan een vertrek bij PSV. Mogelijk heeft een blessure gevolgen voor een eventuele transfer van Lozano, die onder meer in verband wordt gebracht met Napoli.