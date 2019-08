Perez verbaasd: ‘Echt dramatisch gedaan door scheidsrechters en VAR’

De VAR was zaterdagavond na afloop van de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Fortuna Sittard al onderwerp van gesprek en zondag speelt de videoscheidsrechter opnieuw een hoofdrol in Eindhoven. Tomás Necid zette ADO Den Haag in de eerste helft op voorsprong tegen PSV met een kanonskogel in de kruising, maar beelden wezen later uit dat de aanvaller de bal met de arm meenam.

De VAR werd na de goal wel geraadpleegd door scheidsrechter Danny Makkelie, maar hij keurde het doelpunt uiteindelijk goed. Kenneth Perez is echter niet te spreken over die beslissing: “Er is niet zoiets als onbedoeld hands, want hij doet het natuurlijk niet expres. Maar het verbaast me wel”, analyseert de Deen bij FOX Sports.

“Er zit daar natuurlijk een VAR en heel vaak doen ze iets de andere kant op. In dit geval is het weer iets wat ze niet zien en laten doorgaan. Er is geen peil op te trekken dit weekend, echt dramatisch gedaan door de scheidsrechters en de VAR”, oordeelt de voormalige middenvelder hard.

ADO nam de voorsprong overigens niet mee de rust in, daar PSV vlak voor de onderbreking op gelijke hoogte kwam. Bruma zette zijn ploeg met een van richting veranderd schot op 1-1, waarna Donyell Malen vlak na de hervatting van de wedstrijd ook de 2-1 voor de thuisploeg voor zijn rekening nam.