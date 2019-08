Rondo bespreekt ‘rare situatie’ Ajacied: ‘Toen zag je al gretigheid, geweldig’

Donny van de Beek wordt nadrukkelijk gelinkt aan Real Madrid. De middenvelder van Ajax zou tijdens deze transferperiode nog de overstap maken naar de Spaanse grootmacht, die bereid zou zijn vijftig miljoen euro te bieden. Ruud Gullit vindt de huidige situatie in ieder geval 'raar', aangezien Van de Beek een jaar geleden nog regelmatig op de bank zat.

"De eerste helft van het seizoen word je constant gewisseld en nu ben je een heel belangrijke speler in het systeem dat ze spelen. Ik vergelijk hem altijd met Davy Klaassen", zegt Gullit zondagavond bij Rondo van Ziggo Sport. De oud-international vindt dat de middenvelder van Werder Bremen in 2017 de verkeerde keuze maakte door Ajax in te ruilen voor Everton.

"Hij ging bij een ploeg spelen die helemaal niet aanvallend speelt. Van de Beek moet bij een ploeg spelen die de hele tijd voor het doel komt." Dick Advocaat werkte met Van de Beek samen bij Oranje en is onder de indruk van de Ajacied. "Hij speelde niet bij Ajax, maar we haalden hem wel bij het Nederlands elftal. Toen zag je de gretigheid waarmee hij zich presenteerde al. Geweldig."

Youri Mulder vindt dat Van de Beek goed moet nadenken waar hij zijn loopbaan gaat vervolgen. "Hij moet bij een ploeg spelen waar ze het met elkaar doen. Hij moet bij een spits komen die een bal aflegt. Hij is niet iemand die twee of drie man voorbij gaat en een wedstrijd beslist", aldus de oud-voetballer over Van de Beek, die nog tot de zomer van 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.