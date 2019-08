‘Tottenham negeerde fax van Barcelona en liet deal op laatste moment klappen’

Tottenham Hotspur versterkte zich tijdens de in Engeland inmiddels voorbije transferzomer voor tientallen miljoenen met Tanguy Ndombélé, Ryan Sessegnon en Jack Clarke, terwijl Giovani Lo Celso voor een fors bedrag wordt gehuurd van Real Betis. The Spurs hadden afgelopen week echter nog een aanwinst van naam kunnen verwelkomen, daar Mundo Deportivo dit weekend bericht dat de Londenaren helemaal akkoord waren met Barcelona over de overstap van Philippe Coutinho.

Volgens de Catalaanse sportkrant kwamen Tottenham en Barcelona afgelopen dinsdag tot een akkoord over een transfer op huurbasis, met optie tot koop, voor de Braziliaan. De twee clubs hadden daarna twee dagen om de deal af te ronden, aangezien de Engelse transfermarkt afgelopen donderdag om 18.00 uur plaatselijke tijd op slot ging.

Het bestuur van Barcelona was vanwege de oefenwedstrijden tegen Napoli in de Verenigde Staten en de twee clubs spraken daarom af om de laatste zaken via de fax af te wikkelen. Barça stuurde naar verluidt vervolgens op woensdag om drie uur ’s ochtends, vanuit het hotel in Miami waar de delegatie van de club verbleef, per fax het definitieve contract dat het vertrek van Coutinho officieel zou maken.

Het document moest enkel nog getekend worden door Tottenham-voorzitter Daniel Levy, waarna Coutinho het trainingskamp van de Spaans landskampioen zou verlaten om naar Londen te vliegen. De verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen koos er volgens de berichtgeving van Mundo Deportivo echter voor om niet op de fax te reageren en nadat de Engelsen niet lang daarna de komst van Lo Celso officieel maakten, trok Barcelona zijn conclusies.

Marca voegt zondag toe dat de kans groot is dat Coutinho dit seizoen in het Camp Nou zal blijven. Doordat de Engelse transfermarkt inmiddels dicht is, lijkt Paris Saint-Germain momenteel de enige overgebleven optie voor de spelmaker. Barcelona hoopt Neymar in de komende weken nog wel over te kunnen nemen van de Parijzenaren en zou Coutinho ook in een eventuele deal voor zijn landgenoot kunnen betrekken. Doordat PSG Neymar echter liever aan een andere club wil verkopen en niet meer om de tafel wil met Barça, is het echter maar de vraag of hier iets van terecht gaat komen.