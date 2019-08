Mark van Bommel klopte twee keer aan bij Franck Ribéry: ‘Onbetaalbaar'

De supporters van PSV hoeven niet meer te hopen op de komst van Franck Ribéry. Trainer Mark van Bommel heeft zondagavond tegenover de NOS de interesse in de transfervrije Fransman bevestigd. Hij sprak zelfs met zijn voormalig ploeggenoot over een eventuele overstap naar PSV, maar zover zal het niet komen. De Eindhovenaren kunnen het salaris van de buitenspeler niet ophoesten.

Ribéry zit zonder club na zijn vertrek bij Bayern München. Van Bommel gooide een lijntje uit, maar zet nu een streep door zijn komst. “De situatie was zo dat ik hem al een keer gevraagd heb, een tijd geleden”, aldus Van Bommel zondagavond voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. “Afgelopen week heb ik weer contact met hem gehad. Maar Franck is onbetaalbaar.” De 36-jarige Ribéry heeft volgens transferexpert Gianluca Di Marzio ook al aanbiedingen uit Rusland en Saudi-Arabië naast zich neergelegd. De journalist van Sky Italia meldde zondag dat Fiorentina de laatste kanshebber is op de handtekening van Ribéry.

Vlak voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag maakte PSV de terugkeer van Daniel Schwaab bekend. De Duitse verdediger vertrok aan het einde van vorig seizoen uit het Philips Stadion, maar keert anderhalve maand later weer terug. Omdat Timo Baumgartl ook al werd aangetrokken, mogen Derrick Luckassen en Trent Sainsbury weg.

Technisch manager John de Jong liet op de clubwebsite al weten dat de gesprekken daar over al zijn opgestart. “Derrick is vorig seizoen al verhuurd, Sainsbury heeft vorig seizoen weinig gespeeld. Ze zitten nu niet bij de selectie voor de wedstrijd tegen ADO en dat zegt wel genoeg”, aldus Van Bommel.