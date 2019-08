‘Hooligan’ van Groningen doet verhaal: ‘Dan heb je ook nog de scheids tegen’

De competitiewedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente in het Hitachi Capital Mobility Stadion stond zaterdagavond bol van controversiële momenten. Scheidsrechter Christiaan Bax kende in totaal drie strafschoppen toe en stuurde twee spelers van FC Groningen met rood van het veld. In de slotfase van de eerste helft werd de wedstrijd ook nog even onderbroken doordat een supporter van de thuisploeg het veld bestormde. Die supporter, de 66-jarige Koen Siemers, doet een dag later zijn verhaal.

Siemers erkent dat hij zaterdagavond geen beste beurt heeft gemaakt. "Ja, wat dom hè. Het is geen slimme zet geweest om over het hek te springen. Maar het is niet anders. Het is gebeurd", vertelt de supporter van FC Groningen tegenover het Dagblad van het Noorden. Siemers kwam naar eigen zeggen 'al een beetje opgefokt' het stadion in. "Het begon er al mee dat de Fanatics niet in het stadion mochten. Dan heerst er toch een andere sfeer in het stadion."

"Dus ik kwam al een beetje opgefokt het stadion in. En dan heb je ook nog de scheidsrechter tegen. Maar het was niet zo dat ik hem wat wilde aandoen. Het waren de emoties die opspeelden", legt hij uit. FC Groningen liep met negen man uiteindelijk tegen een 1-2 nederlaag aan. Siemers maakte de tweede helft niet meer mee, want hij werd direct na zijn actie door stewards en de politie het stadion uitgezet. Dat verliep naar eigen zeggen 'heel goed'. "Ik wil ze graag een compliment geven. Ze bleven heel rustig.”

Voor Siemers is het nog onduidelijk welke gevolgen zijn acties zullen hebben. Hij rekent op een stadionverbod. "Van 60 maanden, schat ik. Ik heb er wel spijt van. Nu moet ik mijn FC heel lang missen. Dat doet wel pijn. Maar elk nadeel heeft z’n voordeel. Mijn vrouw vindt het fijn dat ik voortaan elke zondag thuis ben", vertelt hij. Siemers vindt nog wel altijd dat de rode kaarten die Ramon Pascal Lundqvist en Mike te Wierik ontvingen ook met geel afgedaan hadden kunnen worden. "Het waren hooguit twee gele kaarten, maar beslist geen rode. Als Kuipers of Wiedemeijer had gefloten, was het niet gebeurd. Die scheidsrechter Bax was echt belachelijk. Ik ben ook tegen de VAR. Soms ligt het spel minutenlang stil. Na afloop krijg je er dan zomaar zeven minuten bij. Dat is niks."