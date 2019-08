‘AZ vindt nieuw onderkomen voor komende twee thuiswedstrijden’

AZ werd zaterdag opgeschrikt toen zaterdag vanwege de harde wind een deel van het dak van het AFAS Stadion instortte. De Alkmaarders zijn sindsdien hard op zoek geweest naar een locatie waar het Europa League-voorrondeduel van donderdag met FC Mariupol gespeeld kan worden en volgens De Telegraaf hebben zij nu een nieuwe locatie gevonden.

De ochtendkrant bericht zondagavond namelijk dat AZ zijn komende twee thuiswedstrijden in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag gaat afwerken. AZ zou inmiddels een akkoord hebben weten te bereiken met ADO en momenteel staan alleen details een definitieve bekendmaking in de weg. De verwachting is dat de Alkmaarders zondagavond of uiterlijk maandagochtend met het verlossende antwoord kunnen komen.

Naast de wedstrijd tegen Mariupol van donderdag, waarin AZ na het 0-0 gelijkspel in Oekraïne op zoek zal gaan naar een overwinning, zal dan ook de wedstrijd tegen FC Groningen van zondag in Den Haag worden afgewerkt. ADO zelf speelt de avond ervoor thuis al tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd die Jong AZ maandagavond tegen Telstar in het AFAS Stadion zou spelen wordt overigens verplaatst naar het trainingscomplex van de club in Wijdewormer.

Naast ADO was ook sc Heerenveen bereid om zijn stadion voor de komende twee duels beschikbaar te stellen aan AZ. De burgemeester van de Friese plaats zette hier echter uit angst voor ongeregeldheden tussen supporters van Heerenveen en die van FC Groningen een streep door. Waar AZ precies zal gaan spelen na de eerstkomende twee thuiswedstrijden is nog niet duidelijk. De club speelt echter tot 14 september slechts één thuiswedstrijd, als het erin slaagt om ten koste van FC Mariupol door te bekeren in de Europa League. Nader onderzoek moet uitwijzen wanneer het AFAS Stadion weer bespeelbaar zal zijn.