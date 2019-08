Manchester United geeft Chelsea fors pak slaag op eerste speeldag

Manchester United heeft Frank Lampard een zeer vervelend debuut als manager van Chelsea bezorgd. De formatie van trainer Ole Gunnar Solskjaer was zondag op het eigen Old Trafford met liefst 4-0 te sterk voor the Blues en kende zo een overweldigende seizoensouverture in de Premier League. Bij rust leidde United nog maar met 1-0, maar na de onderbreking werden de bezoekers uit Londen op een fors pak slaag getrakteerd.

In een zeer levendige openingsfase was de eerste grote kans van de wedstrijd na amper vijf minuten voetballen nog voor Chelsea: Tammy Abraham teisterde vanaf een meter of zestien snoeihard de paal. Even later was ook de thuisploeg voor het eerst gevaarlijk, maar Anthony Martial wist een foutieve pass van Kurt Zouma niet af te straffen. Na ruim een kwartier werd gestuntel van Zouma Chelsea alsnog fataal. De Franse centrumverdediger beging een onhandige overtreding op Marcus Rashford, waarna de aanvaller van United de strafschop die volgde onberispelijk benutte: 1-0.

Het doelpunt leek een kantelmoment in de wedstrijd. United kwam beter in de wedstrijd en Chelsea mocht van geluk spreken dat een doelpunt van Rashford na ruim een halfuur werd afgekeurd vanwege buitenspel. Chelsea leek de kluts even kwijt te zijn, maar pakte de draad in de laatste tien minuten van de eerste helft toch weer op. Het elftal van Lampard speelde bij vlagen verzorgd voetbal en kreeg nog twee goede kansen: Ross Barkely schoot van afstand rakelings naast, terwijl linkervleugelverdediger Emerson Palmieri uit een lastige hoek op de lat schoot.

Na de onderbreking bleef Chelsea aanvankelijk prima tegenstand bieden. Opnieuw Emerson stichtte tien minuten na rust gevaar, maar zijn afstandsknal werd uit het doel geranseld door David de Gea. United hield zich in aanvallend opzicht lang gedeisd, maar sloeg halverwege de tweede helft in een tijdsbestek van slechts twee minuten keihard toe. Martial zorgde in minuut 65 voor de 2-0 door een lage voorzet van Andreas Pereira binnen te lopen, en kort erna gooide Rashford de wedstrijd in het slot door na mooie steekpass van Paul Pogba koelbloedig af te ronden oog in oog met Kepa Arrizabalaga.

N'Golo Kanté was bij Chelsea op de bank begonnen vanwege lichte fysieke klachten, maar ook diens komst kort na de 3-0 wist the Blues niet meer op het juiste pad te krijgen. Sterker nog: negen minuten voor tijd sloeg United via invaller Daniel James ook nog voor een vierde maal toe. Pogba speelde James na een fraaie individuele actie vrij in het strafschopgebied van Chelsea, waarna de vleugelaanvaller uit Wales met enig fortuin afrondde.