PSV kondigt mutaties aan: ‘Gesprekken zijn inmiddels opgestart’

Daniel Schwaab is terug bij PSV, dat de verdediger zondag voor een jaar aan de club wist te binden. De snelle terugkeer van Schwaab bespoedigt volgens het Eindhovens Dagblad wellicht het vertrek van Derrick Luckassen en Trent Sainsbury, al wil technisch directeur John de Jong niet specifiek op namen ingaan.

“We verwachten in de komende weken afscheid te nemen van enkele spelers die nu nog minder zicht op speeltijd hebben. De gesprekken daarover zijn inmiddels opgestart”, aldus De Jong op de website van PSV bij de presentatie van Schwaab. Luckassen en Sainsbury voegden zich zondagochtend bij Jong PSV, wat erop kan duiden dat het duo niet langer voorkomt in de plannen van trainer Mark van Bommel.

Luckassen liet onlangs aan Voetbal International weten dat de zoektocht van PSV naar nieuwe verdedigers hem geen zorgen baart. “Ik moet je eerlijk zeggen dat het me helemaal geen bal uitmaakt. Het gebeurt altijd. Ze halen altijd mensen. Ik lig daar niet wakker van.” PSV legde kort na de uitspraken van Luckassen een vijfjarig contract voor aan Timo Baumgartl, die voor tien miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart.

Luckassen, die in 2017 voor circa vijf miljoen euro werd overgenomen van AZ, heeft in het Philips Stadion nog een contract tot medio 2022, terwijl Sainsbury over een verbintenis tot 2021 beschikt. Van Bommel begint zondagavond tegen ADO Den Haag met Nick Viergever naast Baumgartl in het hart van de PSV-defensie.