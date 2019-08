AZ op zoek naar onderdak: ‘UEFA zet streep door minstens vijf stadions’

AZ werd zaterdag opgeschrikt door het instorten van een deel van het dak van het AFAS Stadion. De Alkmaarders spelen donderdagavond op eigen veld de return in de derde voorronde van de Europa League tegen Illychivets Mariupol en het is op dit moment hoogst onzeker in welk stadion die wedstrijd gespeeld zal worden. AZ is op zoek naar een alternatieve speellocatie, maar de UEFA heeft volgens De Telegraaf reeds eens streep gezet door een aantal opties.

Het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer, de stadions van Telstar, FC Volendam en Almere City en het Olympisch Stadion zijn reeds afgekeurd omdat zij niet voldoen aan de eisen die de UEFA stelt, zo klinkt het. Stadions in de buurt die wél goedgekeurd zijn door de UEFA zijn de Johan Cruijff ArenA van Ajax, het Abe Lenstra Stadion van SC Heerenveen en Stadion Galgenwaard van FC Utrecht.

De Telegraaf stelt dat het voor AZ 'een ongelofelijk lastige puzzel wordt om op zo’n korte termijn terecht te kunnen in een ander stadion'. Zo zal de club uit Alkmaar allereerst medewerking moeten krijgen van een collega-club. Voorts is de toestemming vereist van de lokale overheid, de burgemeester van die gemeente en de politie.

Mocht het niet lukken om op tijd een alternatieve speellocatie te vinden, dan zou het kunnen om de wedstrijd zonder publiek te laten spelen. Dat heeft niet de voorkeur van AZ, maar het is niet ondenkbaar dat het hierop uitdraait. 'Want de UEFA-trein dendert ongenadig door en heeft geen ruimte voor uitstel, zodat de wedstrijd sowieso donderdag afgewerkt moet worden op straffe van een reglementaire nederlaag.'