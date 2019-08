PSV met Hirving Lozano aan de aftrap tegen ADO Den Haag

PSV neemt het zondagavond om 20.00 uur met Hirving Lozano op tegen ADO Den Haag. De Mexicaanse aanvaller zat tegen FC Twente en Haugesund nog op de bank, maar trainer Mark van Bommel laat hem terugkeren aan de aftrap. Steven Bergwijn speelt weer vanaf ‘tien’.

Gastón Pereiro heeft zijn sleutelbeen gebroken en is daardoor de komende tijd uitgeschakeld. Mede door zijn afwezigheid heeft Van Bommel ervoor gekozen om Bergwijn op te stellen achter de spitsen. Zodoende komt er een plekje vrij op de flanken, die wordt ingenomen door Lozano.

???? Voor de kleuren, de club en de stad! ????#PSVADO — PSV (@PSV) 11 augustus 2019

Aan de kant van ADO Den Haag ontbreekt Lex Immers. De aanvallende middenvelder is niet fit genoeg om in actie te komen in Eindhoven. Zijn positie wordt ingevuld door Erik Falkenburg, terwijl Danny Bakker en Shaquille Pinas het middenveld completeren. Robin Polley start op de rechtsbackpositie en maakt zijn Eredivisie-debuut.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek; Rosario, Guti; Lozano, Bergwijn, Bruma; Malen

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Polley, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Bakker, Falkenburg, Pinas; Goppel, Necid, Hooi.