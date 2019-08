FC Utrecht toont veerkracht tegen PEC Zwolle en is mede-koploper

FC Utrecht heeft zondagmiddag ook de tweede wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten, waardoor de Domstedelingen naast AZ mede-koploper zijn in de Eredivisie. De manschappen van trainer John van den Brom toonden tegen PEC Zwolle veerkracht na rust en zegevierden uiteindelijk met 3-1. PEC verloor vorige week ook al van Willem II (1-3) en staat na twee competitieduels nog met lege handen.

De overwinning voor FC Utrecht was in de eerste helft nog ver weg, zeker toen Gustavo Hamer de score opende namens de gasten uit Zwolle. De vrije trap van de ex-Feyenoorder verdween in de verre hoek, al leek de inzet van de middenvelder niet onhoudbaar voor doelman Maarten Paes. De thuisspelende ploeg ging op jacht naar de gelijkmaker, maar onder meer Adam Maher faalde in de afwerking.

In de eerste drie minuten van de tweede helft draaide FC Utrecht de rollen om. Sander van de Streek bracht de gelijkmaker op zijn naam, na goed voorbereidend werk van Gyrano Kerk. Kort daarna ging Issah Abass in de fout in het strafschopgebied van PEC, waardoor scheidsrechter Siemen Mulder resoluut naar de stip wees. Simon Gustafson faalde vervolgens niet vanaf elf meter, tot grote vreugde van het publiek in de Galgenwaard.

Willem Janssen gooide de wedstrijd ruim een kwartier voor het einde in het slot. De verdediger schot de bal van dichtbij bekeken in de bovenhoek, waarmee het Zwolse verzet gebroken was. Iliass Bel Hassani was nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar Paes redde bekwaam op zijn inzet. De Utrecht-sluitpost was ook alert bij een schot van Zian Flemming, waardoor de Eredivisionist uit Utrecht opnieuw een overwinning kan bijschrijven.