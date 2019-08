Mourinho meed Engelse stadions bewust en ontdekte ‘zeer talentvolle speler’

José Mourinho denkt dat Arsenal in potentie een zeer goede speler heeft aan Nicolas Pépé. Laatstgenoemde werd deze zomer voor ongeveer tachtig miljoen euro opgepikt bij Lille OSC en maakte zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Newcastle United (0-1 zege) als invaller zijn officiële debuut voor the Gunners. Mourinho heeft de vleugelaanvaller vorig seizoen regelmatig aan het werk gezien, zo vertelt hij.

"Ik heb Lille vorig seizoen vaak gevolgd. Ik wilde vorig seizoen na mijn ontslag bij Manchester United niet meer in de Engelse stadions komen, dus ik ging vaak bij Lille kijken", vertelt de Portugese manager in ruste bij Sky Sports. Mourinho werd in december 2018 vanwege de tegenvallende resultaten op straat gezet door Manchester United.

"Ik ken Pépé redelijk goed en ik denk dat hij een zeer, zeer talentvolle speler is. Het is echter altijd maar de vraag hoelang het een speler kost om zich aan te passen aan het Engelse voetbal", vervolgt Mourinho. "Hij is een Franstalige, Afrikaanse jongen die is opgegroeid in Frankrijk. In potentie is hij een zeer goede aanwinst voor Arsenal", zo is the Special One overtuigd.

Mourinho laat ook zijn licht schijnen over twee andere zomeraanwinsten van Arsenal: Kieran Tierney en Dani Ceballos. De trainer in ruste vindt Tierney vergelijkbaar met Nacho Monreal, de huidige linksback van Arsenal. "Hij heeft een vergelijkbaar profiel: een betrouwbare jongen, die een geweldige persoonlijkheid lijkt te hebben. Hij lijkt een speler van een vroegere generatie, vanwege zijn gedrag. Ik houd van zijn profiel", zegt Mourinho over Tierney. "Ceballos? Ik denk al dat ze zo'n speler in de selectie hebben. Hij is een goede speler, maar ze hebben ook spelers als Henrikh Mkhitaryan en Mesut Özil: spelers die op verschillende posities op het veld kunnen spelen, met vergelijkbare kwaliteiten."