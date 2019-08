Daniel Schwaab keert anderhalve maand na vertrek terug bij PSV

Daniel Schwaab keert anderhalve maand na zijn vertrek terug bij PSV, zo meldt de club uit Eindhoven zondagavond op de clubwebsite. De ervaren Duitse verdediger heeft voor een seizoen getekend in het Philips Stadion. PSV deed hem aan het einde van vorig seizoen al een aanbieding, maar destijds koos hij voor een terugkeer naar Duitsland. Schwaab heeft er alsnog voor gekozen om in te gaan op de aanbieding.

“We wilden graag nog wat extra ervaring aan de selectie toevoegen. Daniel past natuurlijk perfect in dat plaatje”, reageert technisch manager John de Jong op het aantrekken van de Duitse verdediger, die terugkomt op zijn besluit om PSV te verlaten. “Het was toen de juiste beslissing”, aldus Schwaab. “Maar na drie maanden veel tijd met mijn vrouw en kinderen te hebben doorgebracht, is de honger terug. Het vuur brandt weer. Met de volledige steun van mijn gezin ga ik nu met veel ambitie verder bij PSV.”

Trainer Mark van Bommel is blij met de terugkeer van Schwaab bij PSV. “Naast ervaring brengt Daniel ook persoonlijkheid met zich mee”, verklaart de oefenmeester van de Eindhovenaren. “Op en naast het veld is hij een voorbeeld voor alle spelers en een verlengstuk voor de technische staf. Iedere groep heeft een aantal van dit soort spelers nodig, dus ik ben erg blij dat Daniel weer terug is.” Schwaab is zondagavond aanwezig bij het thuisduel van PSV met ADO Den Haag.

De Jong erkent dat de komst van Schwaab waarschijnlijk het vertrek van enkele spelers bij PSV bespoedigt. “We verwachten in de komende weken afscheid te nemen van enkele spelers die nu nog minder zicht op speeltijd hebben. De gesprekken daarover zijn inmiddels opgestart.” Volgens het Eindhovens Dagblad is de terugkeer van Schwaab en het recente aantrekken van Timo Baumgartl slecht nieuws voor Derrick Luckassen en Trent Sainsbury, die zondagochtend met Jong PSV meetrainden.