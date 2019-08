Kenneth Vermeer na 1-1: ‘De bal waar wij mee trainen zwabbert wat minder’

Kenneth Vermeer had zondagmiddag geen antwoord op een zwabberbal van Ibrahim Dresevic, die van grote afstand voor de gelijkmaker van sc Heerenveen tekende. De doelman van Feyenoord kreeg na afloop van het 1-1 gelijkspel kritiek van onder meer analist Mario Been, die vond dat het schot van de verdediger 'houdbaar' was. De ervaren sluitpost zoekt in gesprek met FOX Sports naar de oorzaak van het tegendoelpunt en wijst daarbij naar de bal die in het Abe Lenstra Stadion wordt gebruikt.

“Die bal gaat alle kanten op. Eerder was dat al bij een vrije trap van Hicham Faik. Wij spelen en trainen met een andere bal, die zwabbert wat minder”, verklaart Vermeer. “Maar jongens trappen ook niet normaal meer. Als keeper probeer ik erop te anticiperen, maar het is moeilijk. Ik zet een stapje terug, zie de bal op me afkomen en dat gaat hij ineens naar links. Ik probeer er alles aan te doen, maar ik kwam er niet bij.”

Vermeer trekt dus het boetekleed aan, maar volgens de doelman was ook de verdediging van Feyenoord niet alert bij de gelijkmaker van Heerenveen. “Er was geen druk op de bal. Hij (Dresevic, red.) schiet vrij vroeg, maar hij had nog een paar meter kunnen doorlopen. Al met al is het wel een terechte uitslag, denk ik.” Feyenoord speelt voor de tweede keer op rij gelijk, na de 2-2 van vorig week tegen promovendus Sparta Rotterdam.

Vermeer kreeg niet alleen kritiek te verwerken, want hij maakte in de eerste helft bij een 0-0 stand de strafschop van Heerenveen-aanvaller Jens Odgaard onschadelijk. De routinier wil zijn inbreng echter niet overschatten. “Ik heb geen geheim, gewoon de bal tegenhouden. Ik probeer wel zo lang mogelijk te blijven staan. Het was ook niet slecht ingeschoten. Een goed genomen penalty stop je normaal gesproken niet, maar nu wel. Ik doe wat ik moet doen.”