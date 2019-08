Eindhovens Dagblad komt met nieuws voor PSV-fans over terugkeer Schwaab

De terugkeer van Daniel Schwaab naar PSV lijkt in kannen en kruiken. Het Eindhovens Dagblad weet zondagmiddag te melden dat de Duitse verdediger inmiddels in Eindhoven is gesignaleerd en dat hij gaat terugkeren bij PSV.

De naderende terugkeer van Schwaab komt niet als een verrassing, want het Eindhovens Dagblad wist zaterdag al te melden dat de centrumverdediger voor een rentree in het Philips Stadion staat. PSV nam deze zomer juist afscheid van Schwaab, maar doordat men nog altijd op zoek is naar defensieve versterkingen, is de Duitser weer in beeld gekomen.

Schwaab speelde drie seizoenen voor PSV, maar liet een aanbieding om zijn contract te verlengen links liggen. Hij wilde graag meer bij zijn familie zijn, zo gaf Schwaab aan, en mede daardoor besloot hij niet bij te tekenen. Hij trainde de afgelopen tijd mee bij SC Freiburg, maar van een officiële samenwerking tussen de club en de routinier kwam het niet.