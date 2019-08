Voormalig Vitesse-spits Dejan Curovic overlijdt dag na 51ste verjaardag

Dejan Curovic is zondag overleden, zo meldt zijn voormalige club Partizan Belgrado via de officiële kanalen. Hij overleed een dag na zijn 51e verjaardag na een kort ziektebed. Curovic speelde zes jaar lang voor Vitesse en maakte in 2000 de overstap naar FC Groningen. Hij leed aan leukemie, meldt Partizan in een statement op de clubwebsite.

Curovic kwam in eigen land uit voor FK Zemun en Partizan Belgrado. In 1994 kwam hij terecht in de Eredivisie. Bij Vitesse groeide hij uit tot publiekslieveling. Hij maakte het laatste doelpunt in Nieuw-Monnikenhuize, het oude stadion, en het eerste doelpunt in GelreDome.

Curovic bleef zes jaar lang bij Vitesse en vertrok in 2000 naar FC Groningen. Drie jaar later zette hij in Groningen een punt achter zijn loopbaan. In 2017 keerde hij terug in Nederland, want op 30 april van dat jaar mocht hij de KNVB Beker uitreiken aan Vitesse, dat AZ versloeg in de finale in De Kuip.

Curovic kwam in 6 seizoenen tot 115 wedstrijden voor Vitesse en scoorde daarin 43 keer. Hij droeg 44 keer het shirt van Groningen en kwam daar tot 10 goals.