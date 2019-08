Stam wijst na gelijkspel naar vermoeidheid: ‘Niet fris en scherp genoeg’

Feyenoord is er zondag niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij sc Heerenveen: 1-1. Jaap Stam zag dat er veel mis ging bij zijn ploeg in het Abe Lenstra Stadion. De trainer van de Rotterdammers merkte dat veel van zijn spelers niet het maximale konden brengen, daar afgelopen donderdag nog werd gespeeld tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa Leauge. “Het was een beetje gehaast, niet fris en scherp genoeg”, aldus Stam na afloop.

Feyenoord kwam via Steven Berghuis nog wel op voorsprong. De aanvaller benutte een strafschop, daar waar Kenneth Vermeer eerder in de wedstrijd een penalty van Jens Odgaard stopte. “Het was niet goed aan de bal, de kwaliteit van de passing was ook niet goed. We leverden de ballen steeds in, waardoor je steeds in omschakelmomenten kwam. We kozen steeds voor de lange bal in plaats van balbezit te houden, waardoor je ook weer grotere afstanden moet overbruggen om de tweede bal te veroveren. Die bal verover je dan niet, waardoor je weer achteruit moet lopen. Uiteindelijk bleef je steeds in dat ritme zitten”, somde Stam na de wedstrijd op in gesprek met FOX Sports.

"We weten allemaal de situatie waarin wij verkeren, waarin we moeten spelen met spelers die nog niet helemaal fit zijn", aldus Stam, die zondag Leroy Fer thuis liet. Na de 4-0 overwinning op Dinamo Tbilisi kreeg de middenvelder rust. Na 64 minuten spelen was Stam al door zijn wissels heen. "Uiteindelijk moet je in je wissels ook daar rekening mee houden in plaats van dat je gericht kan wisselen en je bijvoorbeeld een extra spits in kan brengen. Daar moet je ook naar kijken. Uiteindelijk hebben we maar een puntje uit deze wedstrijd en dat is te weinig. Dat weten wij ook."

“Ik kan de jongens niet veel verwijten”, vervolgt Stam. “Het moet beter, maar ze werken allemaal hard en je zag de vermoeidheid. We kunnen de spelers niet sturen als robots. Het is vanaf de zijkant makkelijk gezegd, maar zo werkt het niet altijd.” De Feyenoord-trainer baalde van de gelijkmaker en de manier waarop deze tot stand kwam. Ibrahim Dresevic kon ongehinderd scoren vanaf 35 meter. “Je weet dat hij die kwaliteit heeft dus dan moet je eerder druk zetten op de bal. Uiteindelijk mag zo’n bal er nooit in. Dit is heel jammer. Iedereen wil resultaten, wij ook. Dat hoort bij Feyenord. Op dit moment blijft dat even uit, maar iedereen weet dat we onze wedstrijden gaan winnen.”

Ook aanvoerder Eric Botteghin merkte dat hij en zijn ploeggenoten niet fries genoeg waren. “Dan zie je slordigheid en kom je niet in balbezit”, aldus de Braziliaan, die een strafschop veroorzaakte. “Ik vond hem te makkelijk gegeven. Ik raakte hem bijna niet." Wanneer Botteghin de beelden krijgt te zien, waarop hij de knie van Sherel Floranus raakt, blijft hij bij zijn standpunt. "Ik heb hem niet vol geraakt, ik trok mijn been in. Hij sprong alsof hij het zwembad in dook. Ik vond het te makkelijk gegeven."