Winnend Arsenal verpest debuut Jetro Willems bij Newcastle United

Arsenal is zondagmiddag met een 0-1 overwinning op Newcastle United aan het nieuwe Premier League-seizoen begonnen. Pierre-Emerick Aubameyang tekende na rust voor de enige treffer van the Gunners, terwijl Jetro Willems debuteerde bij the Magpies. Leicester City hield een punt over aan de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers: 0-0

Newcastle United – Arsenal 0-1

Bij de bezoekers uit Londen ontbraken Mesut Özil en Sead Kolasinac vanwege veiligheidsredenen. Manager Unai Emery besloot daarnaast om aanwinsten Dani Ceballos en Nicolas Pépé op de bank te posteren. Jetro Willems, die door Newcastle wordt gehuurd van Eintracht Frankfurt, moest eveneens genoegen nemen met een reserverol, al kwam de ex-PSV'er in de tweede helft als invaller binnen de lijnen.

In de tweede helft maakte Arsenal het verschil in het St. James’ Park. Aubameyang scoorde na goed voorbereidend werk van Ainsley Maitland-Niles. Ceballos en Pépé kwamen na de openingstreffer van Arsenal het veld in. Newcastle probeerde de gelijkmaker te forceren, maar onder meer Allan Saint-Maximin faalde in de afwerking. Arsenal hield stand in de slotfase en begint met een bevredigend resultaat aan de nieuwe jaargang in de Premier League.

Leicester City – Wolverhampton Wandererers 0-0

The Foxes begonnen zonder Harry Maguire aan het nieuwe seizoen, daar de centrale verdediger voor een recordbedrag van 87 miljoen euro werd verkocht aan Manchester United. Ook zonder de international van Engeland hield Leicester de ‘nul’. Het elftal van manager Brendan Rodgers kwam echter ook niet tot scoren en moest derhalve genoegen nemen met een punt in het King Power Stadium.

De van Newcastle United overgenomen Ayoze Pérez zag een goede kans in rook opgaan na rust, terwijl the Wolves via Diogo Jota dicht bij een doelpunt waren. Jonny Evans verzuimde in de slotfase om Leicester de overwinning te bezorgen en ook Youri Tielemans faalde in kansrijke positie. Een gelijkspel is uiteindelijk een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen tussen beide clubs.