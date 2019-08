AZ verslaat RKC Waalwijk en herovert koppositie in Eredivisie

AZ heeft zondagmiddag de koppositie in de Eredivisie heroverd door een 0-2 overwinning op promovendus RKC Waalwijk. Oussama Idrissi had een groot aandeel in de zege van de koploper, want de aanvaller verzorgde de gehele productie van de bezoekers uit Alkmaar. Idrissi scoorde vorig week ook al in de 4-0 zege op Fortuna Sittard en is met drie doelpunten topscorer in de Eredivisie.

Het elftal van trainer Arne Slot was de bovenliggende partij in de eerste helft, al beperkte RKC zich niet alleen maar tot verdedigen. In de slotfase nam AZ dan eindelijk de leiding, met Idrissi als de gevierde man. De aanvaller schoot de bal onberispelijk in de verre hoek na een vlot lopende aanval van de Alkmaarders. Er was even later meer tegenslag voor RKC, want doelman Etienne Vaessen kwam met zijn hoofd tegen de knie van Myron Boadu aan en moest daardoor per brancard het veld verlaten. Vaessen was even bewusteloos na het incident, maar is inmiddels weer aanspreekbaar.

Kort voor het rustsignaal verdubbelde AZ de voorsprong. Idrissi mocht op randje buitenspel doorgaan na een pass van Boadu en de vleugelaanvaller liet de ingevallen Kees Heemskerk kansloos met een knal in het dak van het doel. RKC probeerde zich na rust terug te knokken in de wedstrijd, maar de formatie van trainer Fred Grim moest wederom een tegenvaller incasseren. Juriën Gaari maakte een onbesuisde tackle en kreeg direct de rode kaart voorgehouden van arbiter Allard Lindhout.

AZ kreeg dus te maken met een overtalsituatie en met de comfortabele voorsprong op het scorebord speelde de lijstaanvoerder de wedstrijd in Waalwijk professioneel uit. Van den Brom gunde Jordy Clasie ook nog wat speeltijd in de tweede helft. De middenvelder loste na een uur spelen de trefzekere Idrissi af. AZ kan zich na de tweede winstbeurt in competitieverband focussen op het duel van donderdag met Maripol in de derde voorronde van de Europa League. De eerste ontmoeting eindigde onbeslist: 0-0.