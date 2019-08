Ajax krijgt dinsdagavond te maken met oude bekende van Go Ahead Eagles

De return tussen Ajax en PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League staat dinsdagavond onder leiding van Craig Pawson. De veertigjarige Engelse scheidsrechter wordt in de Johan Cruijff ArenA bijgestaan door Lee Betts, Ian Hussin (grensrechters) en Andrew Madley (vierde official), zo heeft de UEFA bekendgemaakt.

Het is voor Pawson de eerste keer dat hij een duel van Ajax onder zijn leiding zal hebben. De Engelsman floot in zijn carrière één keer eerder een Europese wedstrijd waarbij een Nederlandse ploeg betrokken was: op 2 juli 2015 hanteerde hij in Deventer de fluit bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en het Hongaarse Ferencvárosi, in de eerste voorronde van de Europa League.

Ajax kan met vertrouwen toeleven naar de wedstrijd van dinsdag tegen PAOK Saloniki, want de Amsterdammers verschaften zichzelf vorige week in de heenwedstrijd een prima uitgangspositie. In Griekenland werd met 2-2 gelijkgespeeld, door doelpunten van Hakim Ziyech en Klaas-Jan Huntelaar.