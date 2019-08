Gianluca Di Marzio: Ribéry legt aanbieding uit Nederland naast zich neer

PSV lijkt naast de komst van Franck Ribéry te gaan grijpen. L’Équipe meldde zaterdag dat de momenteel clubloze vleugelaanvaller 'concrete' en 'vergevorderde' gesprekken voert met Lokomotiv Moskou en volgens de doorgaans betrouwbare transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia heeft Ribéry een aanbieding uit Nederland zelfs al naast zich neergelegd.

BILD kwam vrijdagavond voor eerst naar buiten met het verhaal dat Mark van Bommel Ribéry naar PSV wil halen. Van Bommel was tijdens zijn actieve spelersloopbaan bij Bayern München ploeggenoot van Ribéry en zou hopen op een hernieuwde samenwerking met de 36-jarige Fransman. Laatstgenoemde vertrok deze zomer bij Bayern en is daardoor transfervrij op te pikken.

Di Marzio bevestigt zondagmiddag dat Ribéry een aanbieding heeft ontvangen uit Nederland, maar voegt daar direct aan toe dat de vedette die naast zich heeft neergelegd. De doorgaans betrouwbare sportjournalist noemt daarbij verder niet de naam van PSV, maar gezien de berichtgeving van eerder BILD en L'Équipe is het aannemelijk dat er vanuit Eindhoven werd of eventueel nog altijd wordt getrokken aan Ribéry.

Ribéry zou daarnaast ook aanbiedingen uit Rusland en Saudi-Arabië naast zich hebben neergelegd. Di Marzio stelt dat er daardoor een nieuwe kanshebber is in de race om de handtekening van Ribéry: Fiorentina. De Italiaanse club is sinds de komst van Amerikaanse eigenaren bijzonder ambitieus en ziet in de Fransman een waardevolle toevoeging. Bij Fiorentina durft men groot te denken: mocht Ribéry niet haalbaar zijn, dan zijn Suso van AC Milan en de momenteel clubloze Mario Balotelli de alternatieven om de aanvalslinie te komen versterken. Balotelli wordt ondertussen volop in verband gebracht met een overzeese overstap naar het Braziliaanse Flamengo.