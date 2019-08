Mourinho zorgt voor spraakmakende televisie en noemt ‘vier’ titelkandidaten

José Mourinho debuteert dit weekeinde als analist bij Sky Sports. De voormalig manager van onder meer Chelsea en Manchester United had gehoopt inmiddels weer een club te hebben, maar zal in plaats daarvan komend seizoen wedstrijden in de Premier League analyseren. Mourinho, die al eerder als analist optrad voor onder meer beIN Sports, wist zondag direct voor spraakmakende televisie te zorgen.

Op de vraag welke ploegen hij dit seizoen ziet meedingen om de landstitel in de Premier League, antwoordde de Portugees met vier ploegen. "De vier teams die de landstitel dit seizoen kunnen winnen, zijn Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur en Manchester-City B", aldus Mourinho, die daarmee probeert aan te geven hoe sterk de regerend landskampioen ook in de breedte is.

Mourinho noemde Manchester United, Chelsea en Arsenal niet als kanshebbers. "Maar het zou geweldig zijn als zij ook op dat niveau zouden kunnen komen. Het zou ongelofelijk zijn. Misschien gebeurt er wel wat onverwachts, nietwaar? Maar ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat Manchester City, Liverpool en Tottenham Hotspur de grootste kanshebbers zijn. We hebben het dan immers over de ploeg die alles heeft gewonnen in Engeland, de ploeg die de Champions League vorig seizoen heeft gewonnen en de ploeg die vorig seizoen de finale van de Champions League verloor."

"Als we het hebben over Manchester United, dan hebben we het over een ploeg die als zesde is geëindigd in de Premier League en uitkomt in de Europa League. Arsenal eindigde als vijfde en speelt ook in de Europa League", vervolgde Mourinho. Chelsea kon deze zomer geen aankopen doen vanwege een transferverbod, maar dat hoeft volgens Mourinho niet desastreus te zijn. "Als er één club is die een antwoord kan hebben op een transferban, dan is het Chelsea. Ze hebben spelers als Kurt Zouma en Tammy Abraham achter de hand. Voor een andere club zou zo'n verbod veel moeilijker op te vangen zijn, dus ik hoop dat er geweldige dingen staan te gebeuren voor Chelsea."