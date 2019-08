Anderlecht stunt en neemt Nacer Chadli over van AS Monaco

Nacer Chadli is dit seizoen in de Belgische competitie te bewonderen. De buitenspeler wordt door RSC Anderlecht voor een seizoen gehuurd van AS Monaco, zo meldt de Belgische topclub zondagmiddag via de officiële kanalen. De dertigjarige aanvaller zat op een dood spoor bij de club uit de Ligue 1 en is alweer de zevende aanwinst van deze transferzomer.

Eerder versterkte Anderlecht zich al met Vincent Kompany, Michel Vlap, Samir Nasri, Philippe Sandler, Hendrik van Crombrugge en Kemar Roofe. “We werkten de afgelopen maanden hard aan de opbouw van de ploeg. We zetten volop in op de jeugd, maar investeren ook in een aantal ervaren spelers om de jongeren naar een hoger niveau te tillen. Chadli is daar één van”, reageert sportief directeur Michael Verschueren op de clubwebsite. “Nacer maakt het team compleet. We zijn ervan overtuigd dat we, met de ploeg die we nu hebben, de verwachtingen van de fans zullen inlossen.”

Chadli is 56-voudig international van België en zou vastberaden zijn om zijn plek in de selectie van de Rode Duivels te behouden. De multifunctionele flankspeler hoopt volgend jaar mee te gaan naar EURO 2020 en wil bij Anderlecht weer aan voetballen toekomen, nadat hij afgelopen seizoen voor Monaco slechts achtmaal basisspeler was in de Ligue 1.

De Monegasken pikten Chadli precies een jaar geleden op bij West Bromwich Albion, maar een succesvol huwelijk werd het niet. Vrijdagavond zat hij negentig minuten op de bank tijdens de seizoensouverture tegen Olympique Lyon (0-3 nederlaag). Het wordt voor Chadli pas zijn eerste avontuur op het hoogste niveau in eigen land: eerder diende hij Tottenham Hotspur, FC Twente en AGOVV Apeldoorn.