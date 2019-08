Wormuth baalt van Blom en VAR: ‘Jullie verliezen de wedstrijd, wij niet’

Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth heeft vol onbegrip gereageerd op het besluit van de arbitrage om Fortuna Sittard zondagmiddag vlak voor tijd een strafschop toe te kennen. Mauro Júnior kreeg de bal van dichtbij tegen zijn arm aangeschoten, terwijl hij zijn arm dicht bij zijn lichaam hield. Kevin Blom legde de bal op de stip, waarop Mark Diemers de eindstand op 1-1 bepaalde. Wormuth is gefrustreerd door het besluit van Blom, maar benadrukt dat zijn ploeg de wedstrijd al veel eerder in het slot moest gooien.

“Voor het seizoen kregen we uitleg van een scheidsrechter. Hij vertelde ons dat wanneer de speler zijn handen bij zijn lichaam houdt, of als hij zijn lichaam met zijn armen niet groter maakt, het geen hands kan zijn”, aldus Wormuth, die aangeeft dat hij zich in de maling voelt genomen door de arbitrage. “Ik kan tegen de arbiters niets anders zeggen dan dat dit een heel, héél slechte dag voor hun was. Doe me een plezier en zeg niets meer over deze wedstrijd. Jullie hebben de wedstrijd verloren, wij niet.”

Wormuth zegt tegenover FOX Sports niet boos, maar wel gefrustreerd te zijn. “De scheidsrechters zijn ook maar mensen, maar iedereen kon zien dat dit geen hands was. Iedereen zag het, behalve de scheidsrechter. En we hebben tenslotte nog de VAR! Je vraagt je op dez manier af waarom we de VAR nog nodig hebben. Maar goed, we kunnen het niet meer veranderen en zullen het moeten accepteren.”

“Tegen mijn team kan ik niets anders zeggen dan dat we dit moeten accepteren en we de arbitrage niet aan onze zijde hadden”, aldus Wormuth, die de schuld van het puntverlies niet alleen bij de scheidsrechter wil neerleggen. “We moeten goals maken vanuit de counters die we hadden. Uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor het 1-1 gelijkspel, want we hadden de kansen om te scoren.”