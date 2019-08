Man United meldt komst Nederlanders en Frans toptalent van 9,7 miljoen

Manchester United heeft zondagmiddag in een communiqué op de clubsite laten weten dat het vijf nieuwe spelers toevoegt aan de jeugdopleiding. Daartoe behoren twee Nederlanders: Dillon Hoogewerf (16) en Björn Hardley (16). Zij komen over van respectievelijk Ajax en NAC Breda en hebben zich nu officieel aangesloten bij de jeugdopleiding van de Engelse grootmacht.

Dat Hoogewerf en Hardley zich bij de jeugdopleiding van Manchester United zouden gaan voegen, was al enige tijd bekend. Hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaal had in mei al laten weten dat Ajax er alles aan gedaan had Hoogewerf, een aanvaller, te behouden voor de club. "Wij weten dat we er alles aan hebben gedaan om hem te behouden. Uiteindelijk mag hij echter de keuze maken en hij kiest voor een buitenlands avontuur. We weten dat we op De Toekomst alle voorwaarden hebben gecreëerd. Uiteindelijk mag hij die keuze maken", legde Ouaali destijds uit.

Hoogewerf gaat bij Manchester United deel uitmaken van de Onder-18 ploeg. Mogelijk krijgt de voormalig Ajacied in dat elftal gezelschap van Hardley. Manchester United laat via de officiële kanalen weten dat het nog wacht op toestemming van de FIFA, voordat het de komst van de Nederlandse verdediger definitief kan afronden. Behalve Hoogewerf en Hardley maakt men ook melding van de komst van Johan Guadagno, een zestienjarige doelman die overkomt van IF Brommapojkarna, en Mateo Mejia, een zestienjarige middenvelder die overkomt van Real Zaragoza.

De meest spraakmakende jeugdtransfer die Manchester United echter bijna heeft afgerond, is die van Hannibal Mejbri. De zestienjarige middenvelder is afkomstig van AS Monaco en kost the Red Devils volgens diverse Franse en Engelse media liefst 9,7 miljoen euro. Mejbri vertrok met veel gehannes bij Monaco: het zinde de club uit het prinsdom allerminst dat het Franse toptalent zijn tot medio 2021 doorlopende jeugdcontract wilde verruilen voor een lucratief avontuur in Engeland. Ook Arsenal en Bayern München aasden op Mejbri, maar die heeft uiteindelijk dus gekozen voor Manchester United, dat, net als bij Hardley, nog wel wacht op goedkeuring van de FIFA.