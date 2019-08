Kwakman en Perez verbijsterd: ‘Het is echt een schande, echt een schande’

Kees Kwakman heeft geen goed woord over voor het optreden van de arbitrage tijdens Fortuna Sittard - Heracles Almelo. Heracles stevende zondagmiddag in Limburg lang af op een 0-1 overwinning, maar diep in blessuretijd kwam Fortuna toch nog langszij dankzij een zeer discutabele strafschop.

Scheidsrechter Kevin Blom kende in minuut 95 een strafschop toe, na een vermeende handsbal van Mauro Júnior, die een voorzet vanaf de rechterflank probeerde te verdedigen met een sliding. De Braziliaanse middenvelder van Heracles kreeg de bal ongelukkig op de arm, maar van een strafschop was absoluut geen sprake, zo oordeelt Kwakman, die het de videoscheidsrechter (VAR) verwijt dat hij niet ingreep.

"Schiet mij maar lek. Heracles is echt bestolen, het is echt een schande", reageert de analist direct na het laatste fluitsignaal bij FOX Sports. "Als je hier een penalty voor geeft… Hij heeft zijn hand voor zijn borst. Zijn linkerarm steekt inderdaad de lucht in, maar daar komt de bal niet op. De bal komt op zijn rechterarm. Het is echt een schande, echt een schande." De strafschop werd uiteindelijk benut door Mark Diemers, die zo voor een 1-1 eindstand zorgde.

Eerder in de wedstrijd was de VAR Heracles ook al slecht gezind: een doelpunt van Mauro Júnior werd afgekeurd doordat aangever Cyriel Dessers een overtreding zou hebben begaan, terwijl de VAR ook niet had ingegrepen toen Branislav Ninaj met een gestrekt been een zware overtreding op Alexander Merkel en Blom slechts geel trok. "We hebben vorige week allemaal een uitleg gehad over de VAR. Die uitleg was perfect, die was super, maar we zijn nu twee dagen onderweg en het is alweer een zooitje", vervolgt Kwakman.

"Maar dit heeft niks met de VAR te maken: dit heeft te maken met de mensen die achter de VAR zitten. De VAR heeft vandaag drie fouten gemaakt, alle drie tegen Heracles, dus zij hebben dikke pech gehad vandaag", aldus Kwakman. Ook diens collega-analist Kenneth Perez is vol onbegrip: "Slechtste VAR ooit?", vraagt de Deen zich hardop af via Twitter. De tweet van Perez wordt geciteerd door Arnold Bruggink: "Echt ongelofelijk."