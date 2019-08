Heracles Almelo krijgt veel te weinig na duel met veel VAR-ergenissen

Het duel tussen Fortuna Sittard en Heracles Almelo heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. Een zeer pover Fortuna mocht zich de morele winnaar noemen: 1-1. De wedstrijd zal ongetwijfeld stof tot nadenken geven. Een doelpunt van Heracles werd door de VAR ogenschijnlijk onterecht afgekeurd, een rode kaart voor Branislav Ninaj was op zijn plaats geweest en ook de strafschop voor Fortuna in de extra tijd was controversieel.

Fortuna en Heracles zochten in de rust de kleedkamers op met een doelpuntloze stand. Daar was vooral de thuisploeg van Sjors Ultee over te spreken. Heracles speelde vrijwel uitsluitend op de helft van de Limburgers, die in aanvallend opzicht weinig voor elkaar kregen. In de veertiende minuut leek Heracles op voorsprong te komen, toen Mauro Júnior van dichtbij een handige pass van Cyriel Dessers verzilverde.

Het feest van Heracles ging echter niet door. De VAR was van mening dat Dessers een overtreding op zijn bewaker had gemaakt toen hij de steekpass van Alexander Merkel ontving en Kevin Blom keurde de goal niet goed. Na de ongeldige treffer vonden er tot aan de rust amper spannende momenten meer plaats. De VAR greep vlak voor rust echter niet in toen Branislav Ninaj met een gestrekt been een zware overtreding op Merkel beging en Blom slechts geel trok.

Fortuna ontsnapte in de eerste minuten na rust weer aan een achterstand. In een scrimmage kregen Dessers en Mauro Júnior de bal er niet in. Heracles nam na een uur spelen alsnog de leiding. Na een werkelijk schitterende pass van Mo Osman bleef Van der Water koel en passeerde hij Alexei Koselev met een subtiel tikje. Het was ook meteen zijn eerste doelpunt ooit in de Eredivisie.

Koselev en het aluminium hielden Fortuna in leven. De doelman tikte een inzet van Dessers tegen de paal, waarna Merkel de rebound niet kon benutten. Niet veel later doorzag de doelman een stiftje van Mauro Júnior. De thuisploeg zocht op zijn beurt met meer overtuiging naar de gelijkmaker. Een schot van Felix Passlack eindigde op de lat en uiteindelijk viel de 1-1 vanaf elf meter. Mauro Júnior kreeg op ongelukkige wijze de bal tegen zijn hand, de VAR kwam er niet aan te pas en Mark Diemers faalde niet: 1-1.