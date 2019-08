FOX Sports-analisten vol bewondering: ‘Frenkie kreeg nog weleens die kritiek’

Frenkie de Jong maakte vannacht grote indruk in het oefenduel van Barcelona tegen Napoli (0-4 overwinning). De Nederlandse middenvelder speelde negentig minuten in het Michigan Stadium in de Verenigde Staten en speelde een ijzersterke wedstrijd. De Jong bekroonde zijn optreden met een fraaie assist en werd vanochtend al volop bewierookt in de Spaanse media. Ook Arnold Bruggink, Hans Kraay junior en Wim Jonk hebben met bewondering naar het spel van De Jong gekeken.

De drie heren bespreken het optreden van De Jong zondagochtend bij FOX Sports. Bruggink wijst op 'een filmpje dat online staat met al zijn momenten'. "Dat filmpje moet je eigenlijk even bekijken", adviseert de oud-voetballer van onder meer PSV. Bruggink heeft vanochtend met plezier de Spaanse kranten doorgelezen, vertelt hij. "Iedereen zei: 'Dit is de man. Busquets: daar gaat je plek.'"

Kraay junior vindt het bewonderenswaardig hoe De Jong direct na zijn zomerse komst van Ajax de touwtjes in handen lijkt te hebben genomen bij Barcelona. "Je kunt een hartstikke leuke jongen zijn en bescheiden buiten het veld, maar zo brutaal als een beul in het veld. Dat is misschien wel de juiste omschrijving voor hem. Hij is een ongeloofelijk leuke buurjongen uit Arkel, maar in het veld levert Piqué gewoon de ballen bij hem in", constateert de analist.

Jonk merkt op dat De Jong ook zónder bal enorme kwaliteiten heeft. "Als je vorig seizoen bij Ajax zag hoe hij terugschakelde soms… Hij schakelt ook meteen terug met sprints van veertig, vijftig, zestig meter. Een mooie speler, die nog beter kan", zegt de oud-voetballer. "Frenkie kreeg nog weleens de kritiek dat hij het spel vertraagde omdat hij maar aan de bal bleef. Hij is zo comfortabel aan de bal, maar straks gaat het erom welke keuzes hij maakt. Als Mess vrijstaat, moet hij wel de bal hebben. Maar dat zal hem ook wel verteld worden", aldus Jonk.