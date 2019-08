‘De ArenA is de meest voor de hand liggende optie voor AZ’

Een deel van het dak van het AFAS Stadion van AZ is zaterdag ingestort. Er zijn geen gewonden gevallen. Het gaat om de zogenoemde Molenaar-tribune aan de lange zijde van het stadion tegenover de hoofdtribune. De eerstvolgende thuiswedstrijd van AZ is komende donderdag. De club speelt dan in de derde voorronde van de Europa League tegen FC Marioepol.

“Dat wordt een probleem”, voorziet voetbalcommentator Andy Houtkamp zondag in gesprek met NPO Radio 1. "Als alternatief zou je nog kunnen denken aan stadions in de buurt. De ArenA is de meest voor de hand liggende, maar ja, Ajax speelt dinsdag weer tegen PAOK Saloniki. Krijgen ze op tijd het stadion zo gereed dat AZ daar kan spelen en wil men dat wel?”

“Of het ADO-stadion, of het Heerenveenstadion, of een wedstrijd zonder publiek?”, suggereert Houtkamp. “Er zijn nog zoveel vraagtekens. Ook AZ en directeur Robert Eenhoorn weten het nog niet. Hij zal vanmiddag zeker contact hebben met de KNVB en UEFA.” Het stadion werd geopend in 2006. Tien jaar later werden ruim 1700 zonnepanelen geplaatst op het dak van het stadion. Daar was volgens de gemeente Alkmaar geen vergunning voor nodig.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint maandag met een verkennend onderzoek. Aan de hand daarvan beslissen ze of ze een volledig onderzoek instellen.