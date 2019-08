PSV ontvangt slecht nieuws over Gastón Pereiro

PSV moet het de komende tijd stellen zonder Gastón Pereiro. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft de Uruguayaanse middenvelder zijn sleutelbeen gebroken en moet hij 'de komende weken' toekijken.

Hoelang Pereiro precies uit de roulatie zal zijn, is niet bekend. Wel is het wegvallen van de middenvelder een hard gelag voor PSV, daar hij de laatste weken verzekerd was van een basisplaats. Trainer Mark van Bommel liet Pereiro in de twee laatste wedstrijden van PSV (in de competitie tegen FC Twente en in de derde voorronde van de Europa League tegen FK Haugesund) starten.

Pereiro moet de thuiswedstrijd van zondagavond tegen ADO Den Haag zodoende hoe dan ook aan zich voorbij laten gaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat Hirving Lazano daardoor terugkeert in de basis; de Mexicaanse vleugelaanvaller moest de laatste weken geregeld genoegen nemen met een reserverol.