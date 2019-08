Bruggink uit twijfels: ‘Hij kan in potentie de topscorer van Nederland zijn'

Volgens FOX Sports maakt Hirving Lozano zondagavond tegen ADO Den Haag zijn rentree in de basiself van PSV. De eventuele aanwezigheid van de Mexicaan, die naar verluidt een moeizame relatie met Mark van Bommel onderhoudt, betekent waarschijnlijk dat Bruma op de reservebank zal moeten plaatsnemen. Ruud Gullit merkte recent op dat PSV zich kan ontwikkelen tot het Nederlandse Liverpool: drie behendige aanvallers voorin en de rest van het elftal dat in dienst van de voorhoede kan spelen.

“Ik zie er wel iets in, maar in de voorhoede van Liverpool zitten wel veel meer doelpunten”, benadrukte Bruggink bij FOX Sports. “Dat is natuurlijk wel de ontwikkeling die PSV zou kunnen maken, maar ik denk dat Bergwijn en Bruma allebei geen topscorers zijn. De enige die dat in zich heeft, is Malen. Hij kan van nature uit doelpunten maken.”

Hans Kraay jr. merkte op dat de goals van de vertrokken Luuk de Jong gecompenseerd moeten worden en wees op de magere statistieken van Bruma bij RB Leipzig. “Een mooie dribbelaar, maar geen echte doelpuntenmaker”, alvorens hij het uitstekende moyenne van Lozano in het tenue van PSV op het gebied van goals en assists wees.

“Je hebt dus iemand in huis die in potentie de topscorer van Nederland kan zijn”, haakte Bruggink in. “Wat ik zou doen als ik trainer van PSV zou zijn is een manier vinden om hem te laten renderen. PSV mist de directheid van Lozano in het elftal. Wat je ook van Lozano vindt, hij heeft dat wel. Hij wil doelpunten maken ten koste van alles.”

“Ik zou als trainer van PSV mijn beste speler laten renderen”, herhaalde Bruggink. “En dat-ie zich goed genoeg voelt om daar te gaan spelen. Ik hoor momenteel te veel mensen zeggen ‘maar Lozano werkt niet hard genoeg’ of ‘hij doet het verdedigend niet goed’. Maar ik zou het omdraaien. Je hebt de topscorer in huis.”

Bruggink vraagt zich toch af of er iets gebeurd is bij PSV. “Iets waar wij geen weet van hebben. “Anders is het toch heel onlogisch dat hij niet speelt bij PSV. Dan zou je toch Bruma eerder buiten het elftal laten.” Hij wijst op de diepte die Lozano en Malen bij PSV creëeren. “Je ziet wat er gisteren gebeurde toen David Neres bij Ajax inviel. Die wil elke bal achter de verdediging. Lozano heeft dat ook en Bergwijn heeft dat te weinig. Bruma wil ook elke bal in de voeten."