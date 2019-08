‘Özil en Kolasinac middenin gangoorlog; doodsbange Bella terug naar Duitsland’

Mesut Özil en Sead Kolasinac worden 24 uur per dag bewaakt, zo meldt The Sun zondagochtend. Het tweetal van Arsenal is volgens de krant verzeild geraakt in een oorlog tussen twee verschillende gangs in Londen. Deze week zouden twee mannen zijn gearresteerd in de buurt van het huis van Özil vlakbij het park Hampstead Heath.

Özil en Kolasinac werden onlangs in Londen door gewapende motorrijders tot stilstand gebracht. Laatstgenoemde ging de belagers vervolgens te lijf, waarna de twee en hun eveneens in de auto van Özil aanwezige partners konden ontkomen. De criminelen zouden deel uitmaken van een lokale gang. Een rivaliserende groep, die zou bestaan uit Oost-Europeanen, is nu tussenbeide gekomen.

Bekijk hier beelden van het incident.

De gang van Oost-Europeanen zou duidelijk hebben gemaakt dat dergelijke aanvallen 'niet worden getolereerd', maar de lokale gangsters zijn niet van plan om zich te laten intimideren. Volgens een door The Sun opgevoerde bron hebben ze juist nieuwe bedreigingen geuit richting de spelers van Arsenal. Wilden ze aanvankelijk alleen hun horloges, nu willen ze 'alles wat het tweetal heeft' buitmaken, zo klinkt het.

De krant insinueert dat de twee mannen die zijn opgepakt, deel uitmaken van de lokale gang. Ondertussen is Bella Kolasinac, de vrouw van Sead Kolasinac, doodsbang gevlucht naar Duitsland. Ze zou hebben aangegeven nooit meer te willen terugkeren naar Londen. Eerder deze week maakte Arsenal bekend dat Özil en Kolasinac 'uit veiligheidsoverwegingen' zondag niet zullen spelen in de uitwedstrijd tegen Newcastle United.