Torenhoge cijfers voor Frenkie de Jong; lezers van Marca zijn lyrisch

Zowel de kranten als voetballiefhebbers in Spanje zijn lyrisch over het optreden van Frenkie de Jong tegen Napoli. De middenvelder van Barcelona deed negentig minuten mee in de oefenwedstrijd (0-4 zege) en maakte indruk met zijn spel. De Jong was niet van de bal af te krijgen en verzorgde de assist bij de 0-4 van Ousmane Dembélé. Van de sportmedia krijgt De Jong hoge cijfers voor zijn spel.

Sport roept de van Ajax overgekomen aankoop uit tot man van de wedstrijd. Hij krijgt een negen, hoger dan iedere andere speler. "Hij doet alles goed. Met zijn visie ziet hij altijd welke teamgenoot het beste ervoor staat en als defensieve middenvelder is hij degene die ervoor zorgt dat de tegenstander tegengehouden wordt", analyseert de krant. "Hij is een geweldige balveroveraar, zo bleek voorafgaand aan de goal van Ousmane Dembélé, en had een groot aandeel in twee doelpunten."

"Enkele details verraadden zijn extreme kwaliteit. En hij verscheen zelfs aan de zijkanten. Waarom is hij niet eerder gekomen?", vraagt de krant zich tot slot af. El Desmarque deelt een acht uit aan De Jong. "De Nederlander speelde op de plek van Sergio Busquets tegen Napoli. Hij nam risico met zijn passes, zette goed druk en bracht intelligentie in de ploeg", schrijft men. Alleen Luis Suárez, die tweemaal scoorde, krijgt met een negen een hoger cijfer van de sportwebsite.

Ook de lezers van Marca zijn lyrisch over het optreden van De Jong. Op de website van de Madrileense krant hebben duizenden bezoekers gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de spelers van Barcelona een positieve of negatieve beoordeling te geven. De Jong komt bovenaan het klassement te staan, met ruim 6800 positieve beoordelingen en slechts 550 negatieve op het moment van schrijven. De redactie van Marca is eveneens positief. “In alles straalt hij kwaliteit uit. Elke minuut op het veld is het bewijs dat Barcelona voor lange tijd van een topmiddenvelder verzekerd is."

"Hij controleert de situatie, hij domineert in periodes van balbezit en zijn aanwezigheid op het middenveld gaat aan niemand voorbij", aldus het dagblad. Barcelona-volger Roger Torelló van Mundo Deportivo sluit zich er volledig bij aan. "De Jong laat er geen misverstand over bestaan waarvoor hij naar Barcelona gekomen is. Hoewel hij pas 22 jaar is, voelt hij zich vanaf dag één al klaar voor het grote werk. Hij stuurde passes van achteruit en was betrokken bij alle aanvallen die via het centrum verliepen. Hij veroverde ballen, gaf lange en korte passes, zette de aanval op waaruit Antoine Griezmann scoorde en verstuurde een fantastische, diepe pass aan Ousmane Dembélé voorafgaand aan de 0-4."