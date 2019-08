FC Groningen slaat na drie jaar toe: ‘Een enorm talentvolle voetballer’

FC Groningen heeft Nicklas Strunck Jakobsen aangetrokken, zo meldt de Eredivisie-club zondagmorgen. De negentienjarige rechtsback annex middenveder heeft een vierjarige overeenkomst in het Hitachi Capital Mobility Stadion ondertekend. De Deens jeugdinternational wordt overgenomen van FC Nordsjaelland.

Strunck Jakobsen, die met rugnummer negentien gaat spelen en op zijn shirt de naam ‘Strunck’ zal dragen, heeft in diverse nationale jeugdteams van Denemarken gespeeld en was onder meer aanvoerder van Denemarken Onder-20. Strunck Jakobsen kwam bij FC Nordsjaelland onder meer in zes Europese wedstrijden in de Europa League in actie.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus beschouwt de jonge Deen als een groot talent. “Zijn naam komt al sinds september 2016 in onze scoutingrapporten voor. Tot nu toe was het steeds niet haalbaar om Nicklas naar Groningen te krijgen. We zijn hem al die tijd blijven volgen en zijn doorlopend in contact met hem en zijn management geweest.”

“Nu er een opening ontstond, hebben we direct toegeslagen. Nicklas is een enorm talentvolle dynamische speler met een groot loopvermogen en een uitstekende fysieke gesteldheid. We zijn blij dat we hem voor vier jaar hebben weten te binden”, benadrukt de sportbestuurder van de noorderlingen.