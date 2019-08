Kees Jansma benieuwd naar opstelling PSV na ‘aardige botsing’ intern

Kees Jansma is nieuwsgierig naar de opstelling waarmee PSV zondagavond aantreedt tegen ADO Den Haag. De sportjournalist vermoedt dat Hirving Lozano terugkeert in de basis, na zijn reserverollen tegen FC Twente (1-1) en FK Haugesund (0-1 zege). Lozano is niet in vorm en heeft momenteel een lastige relatie met Mark van Bommel, zo stelt Jansma bij FOX Sports.

De voormalig perschef van Oranje vindt 'de worsteling' tussen de trainer en de aanvaller 'buitengewoon interessant'. "Ik zie dat Van Bommel gewoon een beetje genoeg heeft van zijn instelling. Ik heb begrepen dat het van de week toch weer tot een aardige botsing tussen beide heren is gekomen", aldus Jansma, die desondanks denkt dat Lozano tegen ADO weer het vertrouwen krijgt. "Omdat ik het idee heb dat Van Bommel de strijd met hem aangaat in de hoop dat hij zijn houding gaat wijzigen."

"Ik denk niet dat het ten koste gaat van Bruma; ik denk dat Lozano aan de rechterkant gaat spelen", vervolgt Jansma. Tegen Haugesund werd de voorhoede gevormd door Bruma, Donyell Malen en Steven Bergwijn. Vorige week, tijdens het eerste competitieduel met Twente, stond Malen in de spits met Bruma, Gastón Pereiro en Bergwijn achter zich. Marco van Basten licht Bruma, Malen en Bergwijn uit: de analist stelt dat de drie aanvallers goed speelden tijdens de absentie van Lozano. "Ik kan me wel voorstellen dat Van Bommel denkt: zolang jij niet beter presteert dan die andere spelers, houd ik het zo."

Volgens Jansma speelt Van Bommel ook een bepaald spel met Lozano, in de hoop om de juiste snaar te raken bij de Mexicaan. "Als trainer moet je zo’n goede speler weer op zijn niveau krijgen. Hij had de afgelopen weken een belachelijke houding, vind ik", aldus Jansma. "In Noorwegen ging het als invaller weer wat beter, dus wie weet. Je kunt als trainer natuurlijk niet altijd een speler de hand boven het hoofd houden als hij niet goed speelt. Op een gegeven moment is het voorbij."

"De rest van de groep kijkt ook naar je handelen", stipt hij aan. Jansma denkt dat Van Bommel als winnaar uit 'de strijd' met Lozano komt. "Lozano wil uiteindelijk ook gewoon spelen. Ik zie hem niet zo gauw vertrekken, want PSV zal veel geld vragen en zo goed is hij momenteel niet. Ik denk niet dat clubs makkelijk twintig, dertig of veertig miljoen euro voor hem gaan uittrekken." Enkel in de wedstrijden tegen FC Basel in de voorronde van de Champions League had Lozano dit seizoen een basisplek; ook in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax begon hij op de bank. Scoren deed de buitenspeler nog niet na de zomerstop.