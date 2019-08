Borussia Dortmund laat Ömer Toprak naar ‘Ligakonkurrent’ gaan

De wegen van Ömer Toprak en Borussia Dortmund scheiden, zo is zondagmorgen bekendgemaakt. Borussia Dortmund en Werder Bremen laten via de officiële kanalen weten dat de verdediger per direct op huurbasis naar Bremen gaat. Die Borussen stellen dat de Ligakonkurrent een verplichte optie tot koop heeft, al zal deze ‘onder realistische omstandigheden’ gelicht moeten worden.

Werder Bremen laat op de clubsite weten dat Toprak ‘hoogstwaarschijnlijk’ ook na 1 juli 2020 voor de club speelt, behoudens zwaar blessureleed of andere omstandigheden. Borussia Dortmund wenst de dertigjarige verdediger veel succes. “We bedanken Ömer Toprak voor zijn betrokkenheid en professionaliteit en wensen hem veel succes”, zo luidt de reactie van technisch directeur Michael Zorc.

Toprak werd de laatste weken met een overgang naar onder meer Sassuolo in verband gebracht, maar hij blijft zodoende in Duitsland actief. De geboren Duitser, die 27 A-interlands voor Turkije afwerkte, speelde eerder in de tenues van SC Freiburg en Bayer Leverkusen, alvorens hij medio 2017 voor twaalf miljoen euro naar Dortmund trok.

Toprak kwam in zijn eerste seizoen in dienst van Borussia Dortmund tot 26 optredens in de Bundesliga, maar in de voorbije voetbaljaargang kwam de verdediger mede door blessureleed niet of nauwelijks in de plannen van Lucien Favre voor en bleef hij op negen competitieduels steken.