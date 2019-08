Erik ten Hag countert kritische vraag: ‘Weet jij hoe groot Sergio Ramos is?’

Daley Blind lijkt open te staan voor een nieuw contract bij Ajax. De verdediger ligt weliswaar nog drie jaar vast in de Johan Cruijff ArenA, maar Ajax waardeerde recentelijk meerdere contracten op om de waardering van de club te laten blijken aan de spelers. Als men in gesprek wil met Blind, dan is de reserveaanvoerder bereid om te luisteren.

"Het ligt aan Ajax, dus dat moet je aan anderen vragen, maar ik heb het ontzettend naar mijn zin en als Ajax daarmee komt, gaan we in gesprek", maakt Blind na de 5-0 zege op FC Emmen duidelijk in gesprek met FOX Sports. Afgelopen week slaagde Ajax erin om David Neres en Hakim Ziyech langer aan de club te binden. Daarmee lijken de verhalen over een zomerse transfer van het tweetal verleden tijd. "Het zijn allebei fantastische spelers. Een goed signaal naar de groep toe dat ze blijven", aldus Blind.

Hij zegt verder met een 'lekker gevoel' voor de camera te staan na de eerste Eredivisie-zege van Ajax. Wel waren er volgens Blind 'genoeg verbeterpunten' voor zijn ploeg. "5-0 is een goede uitslag, maar met name in de eerste helft waren we te vaak gehaast. We wilden vaak te snel de beslissende pass geven", vindt Blind. "Soms is het beter om de bal wat langer in de ploeg te houden. In de tweede helft deden we dat wel."

Blind speelde tijdens het laatste deel van de tweede helft achterin, terwijl Lisandro Martínez naar het middenveld ging. De gedachte daarachter weet Blind zelf niet. "Misschien was het wat rustiger voor mij of wilde hij Lisandro daar even zien", geeft hij aan. Trainer Erik ten Hag wilde vooral zien hoe het zou gaan. "We zitten eigenlijk nog in de voorbereiding, dan wil je wat dingen uitproberen", legt hij uit. "Maar we moeten er ook gelijk staan."

Het grootste gedeelte van de wedstrijd vormden Joël Veltman en Martínez het centrale duo van Ajax. Ten Hag is blij met de komst van de Argentijn, zegt hij op de persconferentie. "Hij voegt gif en duelkracht toe. Dat moet natuurlijk wel onder controle blijven, maar hij brengt het zeker met zich mee. Ik verwacht dat dat alleen maar gaat groeien." De trainer kan weinig met de vraag of het duo Veltman-Martínez geen lengte tekort komt voor Europese duels. "Het zijn beide uitstekende koppers. Weet jij hoe groot Sergio Ramos is? 1 meter 83. Volgens mij is dat ook niet zo'n verkeerde."