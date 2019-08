Donny van de Beek ‘onder druk gezet’: ‘Ze zingen mee in de kleedkamer’

Donny van de Beek speelt komende dinsdag mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax, als PAOK Saloniki in het kader van de Champions League op bezoek komt. De middenvelder geniet concrete interesse van Real Madrid, maar hij weet zelf ook niet of hij tegen de Grieken voor het laatst het roodwitte tenue om de schouders doet.

“Ik kan het je echt niet vertellen”, vertelde de middenvelder in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik wil ook wel duidelijkheid.” De supporters willen dat Van de Beek in Amsterdam blijft en het voorbeeld van onder meer David Neres en Hakim Ziyech volgt, door een nieuw contract te ondertekenen. “Donny nog een jaar, nog een jaar, Donny nog een jaar", zo klonk het door de Johan Cruijff ArenA.

“Natuurlijk hoor je dat", reageert Van de Beek op de smeekbede. “Ik vind het ook heel mooi, het is beter dan dat ze zingen: Donny rot maar op, rot maar op.” In de kleedkamer wordt het ook regelmatig gezongen. “Zelfs de Zuid-Amerikanen in onze selectie kennen de tekst. Die zingen mee in de kleedkamer.”

“En Dusan Tadic wilde na afloop van de wedstrijd ook dat ik ging meezingen. Zie nu wel dat je ook moet blijven, zei hij.” Voor de 22-jarige Van de Beek is Ajax zijn allergrootste liefde, maar tegen een club als Real Madrid kan ook hij waarschijnlijk geen ‘nee’ zeggen. Hij weet niet of de Spaanse topclub bereid is om hem te halen als de geruchten kloppen dat ook Neymar nog in beeld zou zijn om de selectie te versterken.

“Maar niet alles wat je leest is waar, dat weet ik wel", stelt Van de Beek. “Natuurlijk is het goed voor Ajax dat spelers als Ziyech, Tadic, André Onana, Nicolás Tagliafico, Neres en Noussair Mazraoui hun contract al wel hebben verlengd. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet aan mijn toekomst denk, maar ik ben blij dat ik me op het veld voor alles kan afsluiten”, besloot Van de Beek.