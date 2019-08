Heerenveen - Feyenoord: de op één na favoriete opponent van Steven Berghuis

Hoewel hij zelf nauwelijks voor de camera verscheen, was Steven Berghuis de afgelopen tijd de meest besproken voetballer van Feyenoord. Wekenlang werd de aanvaller in verband gebracht met een overgang naar PSV. Vlak voor de competitieopening tegen Sparta Rotterdam (2-2) maakten Feyenoord en Berghuis een einde aan al die geruchten door bekend te maken dat het contract van de huidige nummer tien met een jaar verlengd werd.

Hoewel Jaap Stam meerdere malen aangaf niet uit te gaan van een vertrek van zijn sterspeler zal ook hij opgelucht adem hebben gehaald. Sinds de start van het seizoen 2017/18 was er namelijk geen speler direct betrokken bij zoveel Eredivisie-doelpunten als Steven Berghuis. Met 31 doelpunten en 24 assists was Berghuis direct betrokken bij meer dan een derde van de competitiedoelpunten van Feyenoord in die periode (55 van de 153).



Eredivisie: meest waardevolle speler sinds 2017/18

SPELER GOALS ASSISTS GOALS + ASSISTS Steven Berghuis 31 24 55 Hakim Ziyech 25 29 54 Luuk de Jong 40 11 51 Hirving Lozano 34 16 50 Abdenasser El Khayati 25 23 48

Niet alleen het rendement van Berghuis is de afgelopen jaren ontzettend hoog, de aanvaller ontwikkelt zich ook steeds meer tot spelmaker. Waar hij in zijn eerste twee seizoenen in dienst van Feyenoord respectievelijk 62 en 65 kansen voor zijn ploeggenoten creëerde, steeg dat aantal afgelopen jaar naar 118. Daarmee was Berghuis de speler die in het afgelopen seizoen meer kansen creëerde dan iedere andere speler.

Tegen Sparta kwam Berghuis opvallend genoeg bijna niet tot het creëren van kansen (slechts een), maar was hij met vijf doelpogingen (waaronder zijn treffer) wel de speler die het meeste gevaar stichtte voor Feyenoord. Zondagmiddag wacht met sc Heerenveen een van de favoriete Eredivisie-tegenstanders van de aanvaller.

Eredivisie 2018/19: gecreëerde kansen

SPELER AANTAL Steven Berghuis 118 Martin Ødegaard 110 Hakim Ziyech 106

Berghuis zou in Friesland zomaar weer eens in de punt van de aanval kunnen staan. In Heerenveen zijn ze gewaarschuwd, daar Berghuis in de Eredivisie alleen tegen Heracles Almelo (negen) direct betrokken was bij meer doelpunten dan tegen Heerenveen (zes goals en twee assists).